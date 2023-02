Am Sonntag ist am Altmarkt in Hohenmölsen eine Trinkwasserleitung geplatzt. Welche Folgen der Rohrbruch hat.

Hohenmölsen/MZ - Der Bruch einer Trinkwasserleitung in der Hohenmölsener Innenstadt sorgt in den kommenden Wochen für Verkehrsänderungen. Wie der Burgenlandkreis am Montag mitteilte, ist die Landesstraße 190 am Altmarkt bis zum 3. März gesperrt. Das hat zur Folge, dass die Herrenstraße vorübergehend nur entgegengesetzt befahrbar ist, über die Marienstraße gelangt man zudem zum Markt.