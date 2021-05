Altes Gebäude in Weißenfels muss nicht zum ersten Mal gelöscht werden

Weissenfels - Der Rauch in Bahnhofsnähe war am Montagabend in Weißenfels weithin sichtbar. Für die Weißenfelser Feuerwehr war der Einsatzort vertraut. Denn in dem alten Lokschuppen hatte es schon in der Vergangenheit gebrannt, wobei damals das etwa 20 mal 50 Meter große Dach ins Innere des Gebäudes gestürzt war.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute am Montagabend kurz nach 21 Uhr stand gut ein Drittel dieses Dachs bereits vollständig in Flammen, berichtet der stellvertretende Stadtwehrleiter Sebastian Busch vom Einsatz. Und nicht nur im Gebäude mussten die Kameraden löschen. Eine weitere Brandstelle befand sich rund hundert Meter entfernt. Dort brannte Unrat, teilt Sebastian Busch mit.

Polizei hat Ermittlungen zu der Brandursachen aufgenommen

„Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Großkorbetha nachgefordert. Im Einsatzverlauf wurde eine dritte Brandstelle im hinteren Bereich des Bahngeländes festgestellt“, berichtet Sebastian Busch. Dort soll es gleich an mehreren Stellen im Innern eines Gebäudes gebrannt haben. Durch das schnelle Entdecken der Brandherde konnte aber größerer Schaden verhindert werden, so der stellvertretende Stadtwehrleiter.

Die Polizei hat bereits Ermittlungen zu der Brandursachen aufgenommen. Die Feuer haben die Weißenfelser Kameraden vier Stunden lang in Atem gehalten. Parallel zu dem Großeinsatz rückten die Borauer Kameraden am Montagabend in die Gartenanlage in der Selauer Straße aus. Ein Feuerschein entpuppte sich dort aber als Feuertonne, von der keine Gefahr ausging. Gegen 23.30 Uhr rückten die Ortsfeuerwehren Leißling und Langendorf außerdem zu einem Industriebetrieb in Leißling aus, wo eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. (mz)