Alte Klinik wird Gesundheitshotel: Wie der Umbau des Hohenmölsener Krankenhauses vorangeht

Investor Udo Unbehaun in einem der 52 Appartements, die gerade im Flachbau des früheren Hohenmölsener Krankenhauses errichtet werden.

Hohenmölsen/MZ - „Der Bau hier ist für mich innerlich schon abgehakt“, sagt Udo Unbehaun beim Gang durch den Flachbau des ehemaligen Krankenhauskomplexes in Hohenmölsen mit der MZ. Der Abschnitt ist in den vergangenen Monaten umfassend saniert worden - 52 Wohnappartements sind dabei entstanden. Der mit Spannung erwartete Umbau der früheren Klinik zu einem Gesundheitshotel nimmt erste Formen an.