Warum sich die Weißenfelser Dieter Gorzki und Jörgen Bretschneider seit vielen Jahren in der Weinbruderschaft Saale-Unstrut engagieren.

Dieter Gorzki (l.)und Jörgen Bretschneider engagieren sich in Weinbruderschaft Saale-Unstrut

Weißenfels - „In Vino Unitas“ - im Wein sind wir vereint - so lautet der Leitspruch der Weinbruderschaft Saale-Unstrut, die in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. Auch die beiden Weißenfelser Dieter Gorzki und Jörgen Bret-schneider engagieren sich seit vielen Jahren in dem Verein.