Neustadtschüler proben in der Theater-AG. Wie es dazu kam, wovon das Stück handelt und was die jungen Leute darüber denken.

Die Schüler der Theater-AG in der Neustadtschule in Weißenfels proben ein Schauspiel ein. Angeleitet werden sie von Musiklehrer Michael Franke (7. von links).

Weißenfels/MZ. - Die Scheinwerfer in der Aula der Neustadtschule in Weißenfels sind auf die Bühne gerichtet. In der Mitte sitzt Lea Hollburg auf einem Pappkarton. Sie ist in die Rolle von Manuela geschlüpft. Boshaft und lauernd wird sie von Mitschülern umringt. Eine bedrückende Atmosphäre. „Unsere Manuela…. unsere Lieblingsschülerin…..“ - hämisch setzen sie dem Mädchen zu, das immer eingeschüchterter wirkt.