„Alles außer Knast“: Hohenmölsener erneut wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt

Das Amtsgericht in Weißenfels

Weissenfels/Hohenmölsen/MZ - Mehrmals schlägt der Angeklagte während der rund 90-minütigen Verhandlung vor dem Schöffengericht in Weißenfels die Hände vors Gesicht. Ihm ist sichtlich unangenehm, was in dieser Zeit zur Sprache kommt. „Das ist hier keine Spaßveranstaltung, die Verhandlung soll auch wehtun“, sagt der Richter zu dem 55-jährigen Hohenmölsener.