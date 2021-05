Alle Hände voll zu tun: Wie Postfilialchefin den Online-Boom erlebt

Weissenfels - Annett Hesse hat viel zu tun. Vor ihrer Filiale der Deutschen Post in der Beuditzstraße in Weißenfels-West stehen die Menschen nicht nur Schlange, weil sie das Geschäft wegen der Corona-Vorschriften nur zu zweit betreten dürfen. Neben Briefen geben die Kunden seit nun fast einem Jahr deutlich mehr Pakete und Päckchen ab, um sie ...

Annett Hesse hat viel zu tun. Vor ihrer Filiale der Deutschen Post in der Beuditzstraße in Weißenfels-West stehen die Menschen nicht nur Schlange, weil sie das Geschäft wegen der Corona-Vorschriften nur zu zweit betreten dürfen. Neben Briefen geben die Kunden seit nun fast einem Jahr deutlich mehr Pakete und Päckchen ab, um sie abzuschicken.

Oder sie kommen, um Pakete abzuholen. „Wir merken es sehr deutlich, dass die Menschen die Online-Einkaufsmöglichkeiten viel mehr nutzen als vor der Pandemie“, sagt Annett Hesse. Sie muss es wissen, schließlich leitet die Frau die Filiale seit nunmehr zwölf Jahren.

Paketaufkommen vor Ostern spürbar angestiegen

Bereits im vergangenen Jahr sei das Paketaufkommen vor Ostern spürbar angestiegen, erzählt Annett Hesse. Kein Wunder, die Festtage lagen mitten im ersten Pandemie-Lockdown. Vor und nach Weihnachten sei es ähnlich gewesen, weil die Menschen Pakete an ihre Lieben verschickten, weil sie diese nicht besuchen konnten, oder um Waren per Post zurückzuschicken oder umzutauschen, erzählt Annett Hesse. Es kamen dabei nicht nur junge Menschen, sondern durchaus Kunden aller Altersgruppen.

Das kann Pressesprecherin Anke Blenn von der Deutschen Post/DHL in Berlin nur bestätigen und sie sagt, dass dieser Trend anhalte. Zwar zeichne es sich seit mehreren Jahren schon ab, dass viele Kunden verstärkt online einkaufen. Allerdings sei tatsächlich im vergangenen Frühjahr vor Ostern die Menge an zu befördernden Paketen, Päckchen und Warensendungen wegen der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Und das war es noch nicht. „In dieser Weihnachtssaison wurden die höchsten Paketmengen in der Geschichte der Deutschen Post befördert“, sagt Blenn. In Spitzenzeiten seien in dieser Zeit deutschlandweit pro Tag mehr als elf Millionen Pakete transportiert worden. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt waren es täglich rund 5,2 Millionen Pakete.

Desinfektions- und Hygienekonzepte entwickelt

Das Unternehmen habe damals umgehend reagiert, betriebliche Abläufe neu geregelt, damit die Abstände eingehalten werden können, Desinfektions- und Hygienekonzepte entwickelt, sagt Anke Blenn weiter. Es seien Spenderstationen mit Desinfektionsmitteln aufgestellt worden und die Zustellfahrzeuge mit Wasserkanistern ausgestattet worden, damit sich die 82 Postzusteller, die die Kunden im Raum Weißenfels beliefern, auch auf der Tour unterwegs bei Bedarf die Hände waschen können, so Blenn. Weiterhin werde bei der Übergabe von Paketen und Einschreiben bis auf Weiteres auf eine eigenhändige Unterschrift des Kunden verzichtet. Die Dokumentation übernehmen die Post-Mitarbeiter, um die Sendungen möglichst kontaktfrei auszuhändigen.

Um das Risiko noch weiter einzudämmen, empfiehlt Anke Blenn, die sechs Packstationen, die es in Weißenfels gibt, zu nutzen. Dort können die Menschen die Pakete und Päckchen rund um die Uhr verschicken und auch abholen. Der direkte Kontakt mit den Postmitarbeitern werde so vermieden und damit entfalle eine mögliche Infektionsquelle.

Annett Henze hält sich an die Vorgaben und die sagt auch, dass die Kunden vernünftig reagieren. Es gebe Verständnis für die Warteschlangen. „Die, die schimpfen, haben eben keine Ahnung von unserer Arbeit“, sagt sie. (mz)