Weißenfels/MZ - Die komplette Weißenfelser Stadtverwaltung ist am Brückentag nach Himmelfahrt, Freitag, 19. Mai, nicht besetzt. Das teilte das Rathaus mit. Auch die Stadtbibliothek und die Verwaltungsstelle auf dem Friedhof seien an diesem Tag nicht besetzt. Der Zugang zum Friedhof sei jedoch möglich. Die städtischen Museen, die an Himmelfahrt geschlossen seien, könnten am Brückentag indes besucht werden. Mit der Nichterreichbarkeit der Ämter nicht genug: Das Rathaus ist den Angaben zufolge auch am Montag, 22. Mai, bis etwa 11 Uhr geschlossen. Der Grund sei eine Personalversammlung.