Lützen/MZ. - Drei Polizisten sind in der Nacht zum Sonntag in Lützen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit alkoholisierten Männern leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, reagierten die Drei bei einer Kontrolle sofort aggressiv auf die Beamten und griffen diese gemeinschaftlich an. Die Täter seien schließlich zu Boden gebracht und an Händen und Füßen gefesselt worden, da sie um sich schlugen und traten. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet.