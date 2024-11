Was es mit einer besonderen Fahne auf sich hat und welche Forderung die Gleichstellungsbeauftragte an die Politik stellt.

Weißenfels/MZ. - Wir haben die Bilder ausgesucht“, sagt Jette Wolff stolz. Die Fünfjährige gehört zum Kinderrat der Weißenfelser Kita „Knirpsenland“. An diesem Montag, dem Internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, übergeben die Kinder eine große Flagge an Birgit Peterz, die Leiterin des Weißenfelser Frauenhauses.