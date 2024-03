Bad Bibra/MZ. - Die AfD plant für Montag, 25. März, von 18 bis 21 Uhr einen Demonstrationszug durch Bad Bibra, der unter dem Motto „Stoppt den großen Raubzug“ erfolgen soll. Das kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag im Kreistag an. Jedoch nicht, um die Demo zu bewerben, sondern um die Anmelder, bei denen es sich seinen Angaben zufolge um die AfD-Kreisvorsitzenden des Burgenland- und Saalekreises, Lothar Waehler und Hans-Thomas Tillschneider, handele, „Nazi-Methoden“ vorzuwerfen. Denn laut Ulrich sehe man an der geplanten Demoroute, dass „extra ein gezielter Umweg für mich“ geplant sei, um „mir zu Hause einen netten Besuch abzustatten“, so der Landrat ironisch.

„Sie sollten sich in Grund und Boden schämen, in die Privatsphäre meiner Familie einzudringen“, sagte er in Richtung AfD-Fraktion gewandt. Diese wies ihre Beteiligung zurück. „Ich distanziere mich ausdrücklich“, sagte das Fraktionsmitglied und stellvertretende AfD-Vorsitzende im Burgenlandkreis, Dirk Jonas. Er verwies darauf, dass die Demo „nicht von uns“ angemeldet wurde.

AfD-Vorsitzender im Burgenlandkreis ist „bloß Gast“

Auch Waehler weist gegenüber der MZ zurück, an der Planung beteiligt zu sein. Er sei bei der Demo „bloß Gast“ und „als Redner eingeladen“. Wie Jonas im Kreistag spricht auch Waehler Anfeindungen gegen die AfD in der Vergangenheit an: „Wie oft hat man mein Büro in der Vergangenheit schon angegriffen. Und da hat der Landrat Angst, wenn Leute an seinem Haus vorbeiziehen.“

Tillschneider bestätigt gegenüber der MZ, dass er die Demo in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter angemeldet hat. Es handele sich dabei um eine Demo-Reihe, die in der Vergangenheit in Querfurt im Saalekreis stattgefunden hat, nun aber in Bad Bibra durchgeführt werden soll, da dieser Ort zu seinem Landtags-Wahlkreis zählt. „Ich weiß gar nicht, wo Herr Ulrich wohnt“, sagt Tillschneider.

Die Demo richte sich auch nicht gegen den Landrat, sondern gegen die Bundespolitik. Die Route stehe zudem noch nicht hundertprozentig fest, sondern werde erst am morgigen Mittwoch bei einem sogenannten Kooperationsgespräch mit dem Rechts- und Ordnungsamt des Burgenlandkreises geklärt.

AfD-Demo: Ordnungsamt möchte Route einschränken

Dessen Leiter, Peter Hoekstra, sagt, dass er „in diesem Gespräch auf die Änderung der Route bezüglich der Wegeführung am Haus des Landrates drängen“ wolle. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, „werden wir diese Änderung einseitig verfügen“, so Hoekstra, der aber darauf hinweist, dass dagegen gerichtlich vorgegangen werden kann.