Absage für Februar: Weißenfelser Karneval Club will im Sommer feiern

Weißenfels Oberbürgermeister, Robby Risch (parteilos, links im Bild), und der Präsident des 1. Weißenfelser Karnevalclubs, Peter Halt (rechts), hält eine Rede zur Eröffnung der 68. Session am 11. November in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Der 1. Weißenfelser Karneval Club (WKC) hat seine Veranstaltungen zur 68. Session im Februar und den darauffolgenden Karnevalsumzug abgesagt. Darüber informiert WKC-Präsident Peter Halt in einer Pressemitteilung. Auch wenn bis auf ein Mitglied alle Vereinsmitglieder teilweise oder vollständig geimpft seien, sei der logistische Aufwand für diese beiden Veranstaltungen zu hoch und für den WKC als kleinen Verein nicht machbar. „Aufgrund der nach wie vor unsicheren Pandemielage haben wir den schweren Entschluss gefasst. Es stimmt uns natürlich traurig, nach dem Ausfall im Jahr 2021 nun auch in diesem Jahr alles ausfallen zulassen, zumal sich unsere Mitglieder, in der Zeit wo es möglich war, vorbereitet haben. Was ja auch besonders unsere jüngsten Mitglieder betrifft“, sagt Halt.

Andere Vereine aus der Region veranstalten wegen der Februar-Absagen einen sogenannten Sommerkarneval. Ein solchen wird es in Weißenfels nicht geben. Grund sei die Mitgliedschaft des WKC beim „Bund Deutscher Karneval“, informiert Halt. Demnach seien angeschlossene Vereine verpflichtet, den Karnevalsbrauch nur in der kalendermäßig feststehenden Zeit zwischen Silvester und Aschermittwoch beziehungsweise um den 11. November auszuüben.

Stattdessen planen die Jecken unter dem Motto „Tanz in den Sommer mit dem 1. WKC“ eine Veranstaltung im Weißenfelser Kulturhaus. „Es soll, wie im Februar, eine tänzerisch bunte und fröhliche Veranstaltung werden, die man auch im Sommerkostüm besuchen kann“, sagt Halt. Angesetzt ist sie auf Anfang Juni. Der genaue Termin werde nach Absprache mit der Stadt Weißenfels bekannt gegeben.