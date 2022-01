Abriss und Neubau erst 2024?

Warum der Oberbürgermeister den Termin gern verschieben will.

Die große Saalebrücke in Weißenfels

Weißenfels - Die große Saalebrücke sollte nach Ansicht der Stadt Weißenfels erst ab 2024 abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Mit einer entsprechenden Bitte habe man sich an das Land gewandt, sagte Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) im Stadtrat. Bisher galt der Herbst 2023 als Termin. Risch begründete den Vorstoß mit dem zweiten Abschnitt des grundhaften Ausbaus der Leipziger Straße. Diese umfangreiche Baumaßnahme zwischen der Wohnanlage am Töpferdamm und der Hausnummer 113 soll in diesem Jahr beginnen und voraussichtlich bis Oktober 2023 dauern. Somit könnte es zu einer zeitlichen Überschneidung mit dem Beginn des Abrisses der Brücke kommen (ari).