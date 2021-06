Abiturienten in Weißenfels nehmen sich Problems der Schmierereien kreativ an

Zahlreiche Stromkästen in Weißenfels wurden zuletzt von vermeintlichen Fußballfans beschmiert. Nun nehmen sich Abiturienten des Problems kreativ an.

Weissenfels - Schon als sie am Freitag mehrere Stromkästen in Weißenfels mit Farbe grundiert und so Schmierereien vermeintlicher Fußballfans übermalt hat, erfuhr Kunstlehrerin Christina Simon viel positive Resonanz von Passanten. „Den Leuten geht das auf den Keks“, hat die Pädagogin in Gesprächen erfahren. Eine große Mehrheit lehnt die illegalen Sympathiebekundungen für regionale Fußballvereine aus Halle und Leipzig ab.

Nach der Grundierung haben tags darauf gleich mehrere Stromkästen in Weißenfels einen neuen Anstrich erhalten. Elftklässler des Weißenfelser Goethegymnasiums haben diese mit eigens entwickelten Kunstwerken verschönert. „Die Initiative dazu ging von mir aus“, erklärt Christina Simon. Die Idee entstand, als die Kunstlehrerin den Kurs in diesem Jahr kurzfristig übernehmen musste. Sie hatte bewusst nach einem Projekt an der frischen Luft gesucht - auch um der Digitalisierung im Distanzunterricht etwas entgegenzusetzen.

Kästen der Stadtwerke, von Post oder Telekom bemalt

Nachdem Christina Simon die Elftklässler für das Projekt begeistert hatte, warb sie bei den Weißenfelser Stadtwerken um Unterstützung. Und stieß auf offene Ohren. Weil neben Kästen der Stadtwerke auch jene von Post oder Telekom bemalt werden sollten, half der Energieversorger zunächst bei der Recherche der Ansprechpartner. Außerdem übernehmen die Stadtwerke die Kosten in Höhe von einigen hundert Euro für notwendigen lösungsmittelfreien Farben.

Schülerin Soulaf (links) wurde am Ratssaal von Schwester Farah unterstützt. (Foto: Alexander Kempf)

„Wir freuen uns, dass Frau Simon die Initiative ergriffen hat“, sagt Stadtwerke-Chef Lars Meinhardt. Inhaltlich habe man den Schülern freie Hand gelassen. Und die haben das gerne angenommen. Die 17-jährige Soulaf beispielsweise nutzt den Kasten am Weißenfelser Ratssaal, um dort eine Botschaft zu platzieren. „Du bist keine Zahl“, ist auf ihrem Bild zu lesen. Damit will sie Schülern des Goethegymnasiums den Druck nehmen. Ein Mensch sei mehr als die Schulnoten, die er erhält, oder das Gewicht, das er auf die Waage bringt. Beim Umsetzen des Kunstwerks hat sie ihre Schwester Farah unterstützt.

„Vielleicht führen die Kunstwerke auch zu einer positiven Aufmerksamkeit“

Nur wenige Meter weiter an der Saalebrücke bringen der 18-jährige Luca und der 17-jährige Darius gemeinsam mit Christina Simon eine großflächige Flusslandschaft auf mehrere nebeneinander stehende Kästen an. Die Lehrerin hat das Motiv mit Bleistift vorgezogen, die beiden Gymnasiasten füllen es mit bunten Farben. Sie hoffen, dass das Motiv den Weißenfelsern lange erhalten bleibt und nicht wieder überschmiert wird.

Darum will sich Christina Simon auch um eine spezielle Schutzschicht bemühen, welche die Kunstwerke der Schüler davor bewahren soll übersprüht zu werden. Auch die Stadtwerke würden das unterstützen, vorausgesetzt dass dadurch die Funktionssicherheit der Kästen nicht beeinträchtigt wird. Vielleicht wird diesen nach der Gestaltung ja auch mehr Respekt zuteil. Stadtwerke-Chef Lars Meinhardt jedenfalls hat die Hoffnung, dass die Kästen nun nicht erneut beschmiert werden. „Vielleicht führen die Kunstwerke auch zu einer positiven Aufmerksamkeit, so dass die Leute bei Vandalismus wachsamer werden.“ Die Stadtwerke jedenfalls würden die Zusammenarbeit gerne weiterführen. Schon am kommenden Sonnabend sollen weitere Strom- und Briefkästen von den Schülern bemalt werden. (mz)