Lärmschutz an der A9: Der Krach in Borau und Zorbau soll bald ein Ende haben

Brachte für Anwohner kaum Entlastung: der Lärmschutzwall an der Autobahn 9 bei Kleben. Jetzt soll die lange geforderte Lärmschutzwand für Borau und Zorbau endlich kommen.

Borau/Zorbau/MZ - Jahrelang gefordert, dann immer wieder verschoben und jetzt doch bestätigt: Die Lärmschutzwand an der Autobahn 9 für die Orte Borau und Zorbau soll demnächst gebaut werden. Das bestätigte die Autobahn GmbH des Bundes auf MZ-Anfrage. Die Planung für den Bau stünden kurz vor dem Abschluss und schon bald beginne die Genehmigungsphase. Für die Anwohner in der Nähe der Autobahn geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Die Lärmbelastung durch die Schnellstraße könnte endlich reduziert werden.