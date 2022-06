96-Jährige aus Weißenfels erinnert sich an ihre drei schönsten Weihnachtsfeste

Zwillinge als Engel, der Chor in der Schuhfabrik und ein Konzert in historischen Stunden. Erdmuthe Müller-Taube wirft mit der MZ einen Blick zurück.

Erdmuthe Müller-Taube stöbert gern in Alben mit Fotos aus früheren Zeiten.

Weißenfels/MZ - Eine besondere Weihnacht? Wenn man in seinem Leben rund 90 Weihnachten bewusst erleben durfte, dann bleibt einem nicht nur ein Fest in besonderer Erinnerung. So wie bei der Weißenfelserin Erdmuthe Müller-Taube.