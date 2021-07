95-jährige Weißenfelserin erzählt über ihre Zeit bei den Olympischen Spielen in Berlin

Als Zehnjährige war die Seniorin Erika Müller mit ihren Eltern ein paar Tage in Berlin. Was das Mädchen besonders interessiert hat.

Weissenfels/MZ - Noch vier Tage sind es bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Tokio und Erika Müller denkt 85 Jahre zurück. Sie lebt in der Seniorenresidenz am Weißenfelser Töpferdamm und hat die Kopie eines Fotos und ein Olympia-Buch von 1936 vor sich auf dem Tisch liegen. Auf dem Bild ist eine ihrer Tanten „Unter den Linden“ zu sehen und an einem Mast hängt ein Rundbild vom Weißenfelser Markt samt Schloss. Die 95-Jährige erzählt, dass solche Fotos von allen deutschen Städten mit mehr als 40.000 Einwohnern zu sehen waren. In jenem Sommer war sie mit den Eltern mit dem Zug in die Hauptstadt gefahren. Untergebracht waren sie bei einer der Schwestern ihrer Großmutter.

Ihre Eltern hatten sich in den 1920er Jahren im Stadion kennengelernt. Er war Feld-Hockey-Trainer - eine Sportart, in der die Saalestädter mehrere deutsche Meistertitel holten -, sie wollte sich sportlich betätigen. Ihr Interesse galt demzufolge diesem Teamsport und sie hatten extra für eine Begegnung mit den Indern Karten bestellt. Im Endspiel siegten die Asiaten. Was ihre Eltern dazu sagten, weiß Erika Müller nicht mehr.

„Das fand ich damals als Zehnjährige toll.“

Für sie waren andere Dinge wichtiger, wenngleich ihr heute der farbige Amerikaner Jesse Owens etwas sagt, der den 100-Meter-Lauf in 10,3 Sekunden und den Weitsprung in 8,06 Metern gewann. Die lange Zugfahrt, die pulsierende Weltstadt mit ihren Touristen auch aus den USA, die wie viele Deutsche nicht glauben wollten, dass die Nazis drei Jahre später Terror und Mord in die Welt tragen würden. Aber für das Schulmädchen blieben vor allem der Läufer mit dem olympischen Feuer zwischen jubelnden Menschen an der Straße und das gigantische Feuerwerk in Erinnerung, das sie mit ihren Eltern im Treptower Park anschaute. „Das fand ich damals als Zehnjährige toll.“

Geboren wurde Erika Müller in der Weißenfelser Beuditzstraße, dort, wo es gegenüber der Neuen Straße mal ein Blumengeschäft gegeben hat. Sie ging in die Beuditz- sowie der Altstadtschule und trainierte Weitsprung und 2.000-Meter-Lauf. Und mitten im Krieg hat sie das Sportabzeichen gemacht. Wegen Vaters Arbeit war die Familie in die Niederlausitz gezogen, wo Erika Müller Technische Zeichnerin lernte. Dann kam sie nach Weißenfels zurück und sah sich nach dem Krieg in Leuna nach einer Arbeit um. Dort lernte sie ihren Mann kennen und zog mit ihm nach Halle. Einige Zeit lebten sie später in Frankfurt am Main und mit viel Fluglärm, dann im Erzgebirge, bevor sie wieder nach Weißenfels und zu den Stätten ihrer Kindheit zurückkehrte.