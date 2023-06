Vor Lidl in Weißenfels geraten zwei Männer wegen einer Nichtigkeit in Streit. Weshalb das gleich eine Suchaktion der Polizei ausgelöst hat.

Weißenfels/MZ - Die Polizei ermittelt gegen einen 88-jährigen Weißenfelser wegen Bedrohung. Laut Reviersprecherin Gesine Kerwien war der Mann am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Merseburger Straße – nach MZ-Informationen vor Lidl – mit einem anderen Mann wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten.

Hinweis auf Waffe löst Suchaktion der Polizei aus

Im Zuge der Auseinandersetzung habe er die Drohung ausgesprochen. Nachdem der Bedrohte Anzeige erstattet hatte, hatten die Beamten in Weißenfels umgehend eine Suchaktion nach dem 88-Jährigen gestartet, weil dieser eine Waffe bei sich getragen haben soll. Wie sich wenig später herausstellte, handelte es sich dabei aber um ein pistolen-ähnliches Tierabwehrspray. Dies habe bei der Drohung aber keine Rolle gespielt, zudem sei für das Tragen des Abwehrsprays keine Erlaubnis nötig, so Kerwien.