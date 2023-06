Weissenfels/MZ - Ein 82-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Leopold-Kell-Straße in Weißenfels am Kopf verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Den Beamten zufolge war der Senior unvermittelt auf die Straße gegangen, der Fahrer eines Pkw konnte trotz Bremsens den Zusammenstoß nicht verhindern. An dem Auto entstand durch den Aufprall Sachschaden.