Lützen/MZ - Zwischen Rippach und Saale, Radtouristen und Kohlezügen, historischen Wassermühlen und untergegangenen Dörfern und Denkmälern an jeder Ecke liegt Dehlitz. Die heute zum Stadtgebiet von Lützen gehörige Ortschaft feiert in diesem Jahr runden Geburtstag. Zur 800-Jahr-Feier sind in dem Dorf zwar nicht alle Bedingungen so, wie man es sich wünschen würde. Trotzdem soll an diesem Wochenende mit einem vollen Programm von Freitag bis Sonntag an die reiche Kultur, Geschichte und Gegenwart in Dehlitz erinnert werden.