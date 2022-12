Jugendlicher in Teuchern misshandelt 58-Jähriger bekommt Urteil für achtfachen Missbrauch

Am Landgericht in Halle wurde ein 58-Jähriger aus Teuchern verurteilt. Er hat 2020 einen 16-Jährigen zu sexuellen Diensten verleitet, indem er ihm eine Motocross-Maschine in Aussicht stellte. Der Jugendliche sollte seine „Schulden“ so „abarbeiten“.