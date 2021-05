43-Jähriger muss wegen schwerer Körperverletzung wieder in den Knast

Weissenfels - Am Ende glaubt nicht mal mehr der Verteidiger an die Unschuld des Angeklagten. „Die Beweisaufnahme ist nicht gut für sie gelaufen“, sagt er in Richtung seines Mandanten, der mit verschränkten Armen neben ihm sitzt und ins Leere blickt. Auch für den Staatsanwalt und die Richterin gibt es keinen Zweifel daran, dass der 43 Jahre alter Mann, der aus Guinea in Westafrika stammt, schuldig ist.

Angeklagte schweigt zum Vorwurf der Körperverletzung und des Angriffs

Er soll an Heiligabend 2019 vor einem Bistro in der Weißenfelser Neustadt einem Bekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und im April 2020 einem Polizeibeamten an den Hals gegriffen und auch ins Gesicht geschlagen haben. Sämtliche Vorwürfe hat der Mann zum Prozessauftakt abgestritten.

Das Weißenfelser Amtsgericht wertet den Vorfall vom April 2020 an diesem zweiten Verhandlungstag nicht als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sondern als tätlichen Angriff in Tateinheit mit Körperverletzung. Der Angeklagte legt auch diesmal kein Geständnis ab, im Fall der Körperverletzung gegen seinen Bekannten vernimmt das Gericht eine Frau, die am Tattag mit dem Geschädigten unterwegs war, bevor dieser von dem Angeklagten geschlagen worden sein soll.

Angeklagter zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt

Dieser habe das Opfer zunächst bepöbelt, sie sei dann in das Bistro, fünf Minuten später sei der Geschädigte in den Laden gekommen - blutend und mit einer kaputten Brille. „Er sagte, dass der Angeklagte ihn geschlagen hat“, so die Frau. Auch die ärztlichen Untersuchungen lassen keinen Zweifel an den Taten des Angeklagten. Sein Kumpel erlitt eine Jochbeinprellung - ein Vierteljahr lang hatte er ein Taubheitsgefühl im Gesicht.

Die Schwere dieser Verletzung sind nicht der einzige Grund, warum der 43-Jährige letztlich zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt wird. Der Mann ist einschlägig vorbestraft, mehrfach saß er bereits hinter Gittern, gerade mal ein halbes Jahr war er erst wieder in Freiheit, als er Ende 2019 seinen Bekannten schlug - ein weiterer Grund, warum die Richterin auf eine Bewährung verzichtet. „Ich kann keine positive Sozialprognose erkennen“, sagt sie zu dem Hartz-IV-Empfänger, der auch das Urteil teilnahmslos und mit verschränkten Armen verfolgt. (mz)