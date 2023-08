Zum Jubiläum 375 Jahre Westfälischer Frieden feiert Lützen ein Stadtfest über drei Tage. Was es am Wochenende zu erleben gab.

Stadtfest in Lützen: So waren drei Tage mit Vereinen, Konzerten und Biwak

In historischer Gewandung, mit Fanfare und zu Pferde wurde am Freitag in Lützen die Feiern anlässlich 375 Jahre Westfälischen Friedens eingeläutet. Lützens Pfarrer, Armin Pra (Mitte), hatte sich dafür auf den Haflinger Aaron geschwungen, den Christiane Vitz (rechts) aus Räpitz ausgeliehen hatte.

Lützen/MZ - „Der Frieden ist eingekehrt. Die Waffen sollen schweigen, die Soldaten zurückkehren.“ Was auf der weltpolitischen Bühne noch keine Realität ist, wurde am Freitagabend in Lützen vom „Herold“, Pfarrer Armin Pra, zumindest in Bezug auf den Dreißigjährigen Krieg verkündet. Denn der wurde mit dem sogenannten Westfälischen Frieden vor 375 Jahren offiziell beendet. In Lützen ist man eng mit diesem Teil der Geschichte verbunden und nahm das Jubiläum zum Anlass, ein Stadtfest zu feiern.