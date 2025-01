Was das Problem war und wie lange es gedauert hat.

Probleme mit Trinkwasser in Langendorf

Trinkwasser in Langendorf musste vorsichtshalber abgekocht werden.

Langendorf - Rund 300 Haushalte in den Bereichen Bornberg, Bergeck, Johann-Sebastian-Bach-Straße und Kößlitz-Wiedebach in Langendorf mussten am Donnerstag und Freitag ihr Trinkwasser abkochen. Grund dafür sei ein „hygienisch relevanter Befund“ im Rahmen einer turnusmäßigen Probe gewesen.