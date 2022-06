30 Jahre Treppenbau Hieke: Wie der Zimmerer aus Pörsten beinahe insolvent ging

Die Zimmerei und Treppenbau-Firma feiert Betriebsjubiläum. Heute ist bei ihnen alles rosig - doch das war nicht immer so.

Michael und Annette Hieke in ihrer Werkstatt im Lützener Ortsteil Pörsten. Hier werden beispielsweise Treppen gefertigt.

Pörsten/MZ - Der Zimmerei und Treppenbau-Firma Hieke im Lützener Ortsteil Pörsten geht es gut: Nach etlichen Jahren im Geschäft sei man in der Region bekannt, die Qualität spreche sich rum und die Aufträge würden mittlerweile von selbst einflattern, sagt Chef Michael Hieke. Doch der 57-jährige Zimmerer und seine gleichaltrige Ehefrau Annette kennen auch andere Zeiten. Dass sie in diesem Jahr so entspannt ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiern können, hätten sie Ende der 90er-Jahre nicht für möglich gehalten.