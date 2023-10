Weißenfels/MZ - Ein offenkundig sturzbetrunkener Autofahrer ist laut Polizei am Dienstagabend in der Naumburger Straße in Weißenfels mit dem Pkw gegen ein Verkehrsschild geprallt. Anschließend beging er Fahrflucht. Wie es hieß, alarmierten Zeugen die Beamten, die den Flüchtigen dann in dessen Wohnung aufspüren konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 3,72 Promille. Einen Führerschein habe er nicht. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.