27-Jähriger ist in mehrere Wohnungen eingebrochen

Weißenfels/MZ - Ein Einbrecher, der gleich in mehrere Wohnungen sowie in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weißenfelser Nikolaistraße eingedrungen war, ist am Mittwochnachmittag verhaftet worden. Laut Polizei hatte der polizeibekannte 27-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, „diverse Beute“ gemacht. Was genau der mutmaßliche Einbrecher stehlen wollte, dazu äußerten sich die Beamten nicht, weil dies Täterwissen sei. Am Donnerstag sei der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe. Die Ermittlungen dauern an.