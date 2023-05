Borau/MZ - Ein 22-jähriger Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann verschaffte sich Zutritt zu einer Warenlagerfläche in Borau, indem er gewaltsam einen Container öffnete. Polizisten, die gerade auf Streife waren, erwischten den Einbrecher und konnten ihn stellen. In seiner Tasche fanden sie Diebesgut sowie diverse Einbruchswerkzeuge, heißt es in einer Mitteilung. Der 22-Jährige erhielt einen Platzverweis. Seine Personalien hatten die Beamten bereits, da er aufgrund anderer Delikte bekannt war. Der entstandene Schaden in Borau beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Betrag.