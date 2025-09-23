Bei einem Unfall auf der B87 bei Weißenfels ist am Dienstagvormittag eine 22-jährige Frau in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Welche Folgen die Kollision noch hatte.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf der B87 bei Weißenfels ist am Dienstagvormittag eine 22-jährige Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt worden. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, musste sie von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Angaben zufolge war die Frau mit ihrem Pkw am Abzweig nach Leißling mit einem Lkw kollidiert. Nähere Angaben zu Unfallhergang und -ursache lagen zunächst nicht vor. Die Beamten haben dazu Ermittlungen aufgenommen.