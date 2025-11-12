weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: 21-jähriger Frau ist in Weißenfels das Fahrrad gestohlen worden

In Weißenfels hat eine 21-jährige Frau wegen des Diebstahls ihres Fahrrads Anzeige erstattet. Wo das Rad gestanden hatte und wann es verschwunden ist.

12.11.2025, 15:36
In Weißenfels ist einer Frau von Unbekannten das Fahrrad gestohlen worden (Symbolfoto).
In Weißenfels ist einer Frau von Unbekannten das Fahrrad gestohlen worden (Symbolfoto). Foto: Imago/Schöning

Weißenfels/MZ - Diebstahl in Weißenfels: Ein in der Langendorfer Straße angeschlossenes Fahrrad ist von Unbekannten entwendet worden. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis beträgt der Schaden rund 550 Euro. Wie es hieß, hat die 21-jährige Besitzerin den Diebstahl am Mittwoch angezeigt. Gestohlen worden sei das Fahrrad vermutlich bereits am Dienstag. Die Ermittlungen laufen.