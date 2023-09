Wolfgang Wachs war über 20 Jahre im Rettungsdienst aktiv. Bei einer kostenlosen Lesung in Lützen am Freitag, 8. September, erzählt der Notfallmediziner von kuriosen und aufregenden Einsätzen.

Wolfgang Wachs mit seiner Frau Gabriele Just am Rettungshubschrauber, mit dem er jahrelang zu Einsätzen geflogen ist.

Lützen/MZ - Mehr als 20.000 Einsätze am Boden, auf dem Wasser und in der Luft hat Wolfgang Wachs absolviert. Nach 20 Jahren als leitender Notarzt, etlichen dramatischen wie kuriosen Geschichten und privaten Schicksalsschlägen hat er seine Erlebnisse zu Papier gebracht. Aus seinem Buch „Retten mit Herz – für das Leben“ liest er an diesem Freitag, 8. September, im Schlosshof in Lützen. Mit der Stadt verbindet den Mediziner in fünfter Generation überdies auch eine besondere Familiengeschichte.