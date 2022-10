10 Jahre FGS in Lützen: So hat sich die Freie Gesamtschule „Gustav Adolf“ entwickelt

Lützen/MZ - Vor zehn Jahren formte sich in Lützen Widerstand. Eltern und Lehrer wollten nicht hinnehmen, was längst beschlossen war: Lützen verliert seine Oberschule. Nachdem 1999 erst das Gymnasium dichtmachte, folgte jetzt auch noch die Sekundarschule. Zu wenig Schüler, war damals die Begründung. Heute das Gegenteil: Die Schule ist voll. So voll, dass Anmeldungen neuer Schüler zuweilen abgewiesen werden müssen. So voll, dass die Klassenzimmer nicht mehr ausreichen und man sehnsüchtig auf den neuen Erweiterungsbau wartet. Und so voll, dass Lehrermangel hier ein Fremdwort ist. Ohne Frage: Die erste Dekade des Projekts „Freie Gesamtschule“ (FGS) ist eine Erfolgsgeschichte.