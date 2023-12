Kurioser Polizeieinsatz Weil er betrunken war: Wachmann in Halle verschläft Alarm beim LKA

Ein Sicherheitsmann löste bereits Ende November einen kuriosen Polizeieinsatz in Halle aus. Akoholisiert soll er einen Alarm in dem Gebäude verschlafen haben auf das er eigentlich aufpassen sollte - ausgerechnet ein Haus vom Landeskriminalamt. Was bisher bekannt ist.