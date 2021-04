Vereinsleben 2021: : Welche Möglichkeiten gibt es?

Wie lange die Coronakrise noch andauern wird, weiß niemand. Nicht nur Unternehmer und Beschäftigte leiden massiv unter der Situation, auch das soziale Leben ist stark eingeschränkt. Vereinsleben kann derzeit kaum oder gar nicht stattfinden. Dabei ist gerade das Miteinander für viele Vereinsmitglieder eine wichtige Säule des eigenen Soziallebens – egal, ob im Sportverein, Karten- oder Kochclub. Trotz Pandemie gibt es dennoch Möglichkeiten, das Vereinsleben zumindest eingeschränkt am Laufen zu halten.

Seit Corona ist das Vereinsleben in den Sportvereinen größtenteils lahmgelegt. Aber auch kleinere Vereine und Clubs vielerorts beklagen die Auswirkungen der aktuellen Situation: Die jährlichen Feste fallen aus, Jahreshauptversammlungen werden online abgehalten, Grillabende mit Gleichgesinnten sind ausgesetzt. Es gibt keine Spendenläufe, die die Kasse auffüllen, keine Chorproben, keine Konzerte. Alles steht still und den „normalen“ Vereinsalltag gibt es nicht mehr.

Vereine erfüllen viele Funktionen

Dabei erfüllen Vereine vielseitige Funktionen und sorgen bei den Menschen für Zufriedenheit – egal, ob durch mentales Training, körperliche Anstrengung oder soziales Engagement. Genauso entstehen in Vereinen häufig enge Freundschaften, weil sich die Mitglieder für ein und dieselbe Sache begeistern. Auf all das über viele Monate zu verzichten kann schwierig sein. Viele setzen ihre Hoffnung in den Impfstoff. Trotzdem kann es noch lange dauern, bis wieder Normalität eingekehrt ist.

Vereine sind der Kitt der Gesellschaft

Nicht umsonst werden Vereine als „Kitt der Gesellschaft“ bezeichnet. Dieser Kitt jedoch zerbröselt in der gegenwärtigen Situation ohne Zutun. Wie wichtig allein Sportvereine in Deutschland sind, belegen Zahlen: Im Jahr 2020, so die Statistik, wurden etwa 88000 Sportvereine erfasst. Als größter Sportverband gilt der Deutsche Fußball-Bund mit rund 7,2 Millionen Mitgliedern im Jahr 2020. Hinzu kommen unzählige andere Vereine, deren Mitglieder gemeinsam singen, handarbeiten, spielen oder sich um soziale Belange kümmern.

Für viele Mitglieder sind die Kontaktbeschränkungen nur schwer zu ertragen. Häufig fühlen sich besonders jene Menschen vom Stillstand des Vereinslebens betroffen, die sich stark für die Gemeinschaft engagieren – zum Beispiel Vorsitzende oder andere Mitglieder mit Führungsfunktion. Aber auch Mitglieder mit nur wenigen Sozialkontakten außerhalb ihres Vereins leiden unter der Zwangspause.

Vereinsmitglieder können die Zwangspause gut nutzen

Trotzdem: Mit etwas Phantasie können Vereinsmitglieder die momentane Stilllegung ihrer Freizeitaktivitäten auch positiv nutzen: Mitglieder eines Kochclubs zum Beispiel können die Zeit dazu verwenden, ganz besondere Gerichte oder Menüs zu kreieren. Oder sie schreiben und gestalten ein Kochbuch und verschenken es an die Clubfreunde.

Für Sänger gibt es jetzt ausreichend Gelegenheit, schwierige Stücke in Ruhe einzuüben. Aquarianer wiederum legen sich in Pandemiezeiten ein weiteres Aquarium zu und fachsimpeln ausgiebig mit Gleichgesinnten – ein Wunsch, der aus Zeitgründen vielleicht stets verschoben wurde. Dies lässt sich zudem auch über das Telefon oder einen Chat im Internet realisieren.

Auch wenn keinerlei Gemeinschaft momentan möglich ist, kann schon die Beschäftigung mit dem Hobby vielen Menschen Auftrieb geben. Manchmal ergeben sich dadurch auch völlig neue Aspekte und Interessen.

Corona: Finanzielle Hilfen für Vereine

Auch wenn viele Vereine versuchen, die Gemeinschaft in diesen schwierigen Zeiten hoch zu halten: Ohne eine gut gefüllte Vereinskasse kann es nach dem Ende der Coronakrise de facto kein aktives und abwechslungsreiches Vereinsleben geben. Um den eigenen Verein durch die Krise zu lotsen und um handlungsfähig zu bleiben, benötigen viele Vorstände mittlerweile finanzielle Unterstützung, auch durch den Staat, denn nach langen Monaten mit Kontaktbeschränkungen haben viele Vereine eine Finanzspritze bitter nötig:

Viele Einnahmen, mit denen Vereine für das laufende Jahr und für 2021 fest gerechnet haben, fließen durch die Pandemie nicht mehr - die Vereinskassen sind leer. Mittlerweile gibt es in Deutschland etliche Programme und Fördertöpfe, mit denen Vereinen durch die Krise geholfen werden soll.

Auch Fragen nach den Regularien brennen vielen Vorständen unter den Nägeln:

Dies sind ganz neue Themen, die wegen der Pandemie zügig bearbeitet werden müssen.

Was der Vorstand für den „sozialen Kitt“ tun kann

Was aber kann die Vereinsspitze tun, um das soziale Miteinander aufrechtzuerhalten? Auch zu Pandemiezeiten ist es möglich, sich mit der Basis auszutauschen: Dank digitaler Medien Welt ist es heutzutage kein Problem mehr, miteinander in Kontakt zu bleiben. E-Mail-Verkehr und Messenger-Dienste wie WhatsApp zum Beispiel können als Instrumente dazu beitragen, den Gemeinschaftssinn unter Coronabedingungen zu erhalten und auch zu stärken.

Mitglieder vieler Vereine in Deutschland sind bereits dazu übergegangen, sich per Videokonferenz miteinander in Verbindung zu setzen und versuchen vom eigenen Wohnzimmer aus, den Gemeinschaftssinn am Leben zu erhalten. Denkbar wären hier zum Beispiel gemeinschaftliche Fitnessübungen für Sportbegeisterte, kniffelige Rätsel für Schachfreunde oder ein Plausch für den Handarbeitsverein. Derartige Anstöße sowie die Organisation dieser virtuellen Zusammenkünfte können natürlich auch vom Vorstand kommen. Genauso wichtig ist es, auch ohne eine Struktur den Kontakt zu anderen Vereinskollegen zu halten.

Wohnzimmerkonzerte: Musiker machen es vor

Vorbild für gemeinschaftliches Miteinander unter Bedingungen des social distancings sind seit einigen Monaten Wohnzimmerkonzerte, bei denen mehrere Musiker virtuell ein Stück einüben. Ähnlich kann es auch in anderen Gemeinschaften funktionieren: Fußballbegeisterte etwa können ihre sportliche Leidenschaft und ihren Wettkampfgeist in Form eines regelmäßigen Quiz´ rund um Kicker-Themen in WhatsApp-Gruppen unter Beweis stellen. Auch Schachpartien sind in der virtuellen Welt möglich wie so vieles mehr. Bei alledem sind auch die Jugendwarte gefragt: Gerade jüngeren Vereinsmitgliedern bedeutet die Gemeinschaft häufig viel.

Warum sind Vereine so wichtig?

Vereine bieten vielen Menschen eine feste Gruppe und damit Zugehörigkeit. Wer in einer Gemeinschaft aufgehen kann, tut auch etwas für seine Identität, den Zusammenhalt und gemeinsame Ziele. Vor diesem Hintergrund mag es auch hilfreich sein, gemeinsam einen Blick in die Post-Corona-Zeit zu werfen. Eine Vorstellung, die aus psychologischer Sicht auch dem Gemeinschaftsgefühl Auftrieb geben kann:

Wenn Corona weitestgehend bezwungen ist, wie kann der Verein darauf reagieren? Soll es ein großes Fest geben? wäre eine Frage, über die zum Beispiel ausgiebig virtuell diskutiert werden und das „Wir-Gefühl“ stärken kann.