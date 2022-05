Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Leere Plätze in den Reihen - Kommt ein neues Gewerbegebiet in Diemitz?

Halle (Saale)/MZ - Die monatliche Plenumssitzung des halleschen Stadtrates findet an diesem Mittwoch in der Konzerthalle Ulrichskirche statt. Wohl aufgrund der Ferien sind die Reihen der Räte verhältnismäßig leer. 37 von 56 Mitgliedern sind da.

14:02 Uhr - Einwohnerfragestunde

Ein Anwohner aus Neustadt kritisiert die Stadtverwaltung, weil sie keine Maßnahmen ergreift, um eine Mückenplage zu verhindern. Laut René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt, nehme die Verwaltung das Thema ernst, man wolle jedoch nicht „in vorauseilendem Gehorsam“ die Natur schädigen, weil die Bekämpfung von Mücken immer auch Auswirkungen auf andere Tierarten habe.

14:18 Uhr - Sitzung unterbrochen

Noch bevor der offizielle Teil der Ratssitzung beginnt, unterbricht Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) die Sitzung. Es sind zu wenig stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Für sogenannte „Dringlichkeiten“, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, braucht es eine zwei Drittel Mehrheit aller Räte, das wären 38 Stimmen.

Die Vorsitzenden der Fraktionen beraten sich, während die Sitzung unterbrochen ist. Foto: Jonas Nayda

14:28 Uhr - Es geht wieder weiter

Nach kurzer Beratung der Fraktionsvorsitzenden geht die Sitzung jetzt weiter. Inzwischen sind 39 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, das reicht, um auch die Dringlichkeiten abzustimmen.

Weil die Mehrheit immer nur sehr dünn ist, wittert die AfD offenbar ihre Chance, Anträge zum Scheitern zu bringen. Der AfD-Rat Andreas Heinrich stimmt dagegen, dass bei der Sitzung ein Betreibervertrag zur Unterbringung von Geflüchteten aus den Kriegsgebieten der Ukraine verabschiedet werden soll. Weil sich zwei weitere AfD-Räte enthalten, ist die erforderliche Stimmenanzahl nicht erreicht und der Vertrag kann nicht beschlossen werden.

14:40 Uhr - Sondersitzung angekündigt

Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) kündigte an, eine Sondersitzung einberufen zu wollen, damit der Betreibervertrag zur Unterbringung von Geflüchteten aus den Kriegsgebieten der Ukraine doch noch beschlossen werden kann. Er soll für den Monat Juli gelten und ist wichtig, damit die Stadt die in Halle angekommenen Flüchtlinge versorgen kann.

14:46 Uhr - Bürgermeister berichtet von Terminen

Wie in jeder Stadtratssitzung gibt es nun einen Bericht des Bürgermeisters, der von einigen Terminen und aus seiner Sicht wichtigen Ereignissen der vergangenen Wochen berichtet. Manche Räte nutzen den Tagesordnungspunkt für einen Gang zu Toilette. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) erzählt unter anderem, dass sich ein neues Unternehmen im Technologiepark am Weinbergcampus angesiedelt hat, dass die Corona-Situation in der Stadt sich weiter entspannt und dass aktuell knapp 4.000 Menschen aus der Ukraine in Halle leben.

14:57 Uhr - Einwohnerantrag „Nein zur Corona-Impfpflicht“

Der Einwohnerantrag "NEIN zum Zusammenbruch der Gesundheitsfürsorge für die Einwohner der Stadt Halle! NEIN zum Impfzwang im Gesundheitsbereich der Stadt Halle! NEIN zur allgemeinen Corona-Impfpflicht!" ist mit großer Mehrheit für unzulässig erklärt worden. Das erforderliche Quorum von 2.500 gültigen Stimmen war nicht erreicht worden, außerdem sind laut Stadtverwaltung die Unterschriftenlisten nicht ordnungsgemäßg gefertigt gewesen.

15:00 Uhr - Soll Halle sich für das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ bewerben?

Bürgermeister Geier (SPD) wirbt dafür, dass Halle sich als Standort an dem Wettbewerb für das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ bewerben soll. Mit einem solchen Zentrum würde man „in der Championsleague der Museen“ mitspielen, so Geier. Die Stadt rechnet mit mindestens 500.000 Besuchern pro Jahr.

Der Stadtrat soll einen Grundsatzbeschluss fassen, damit die Bewerbung der Stadt offiziell an den Landtag weitergegeben wird. Dort muss dann in den nächsten Wochen entschieden werden, welche Stadt aus Sachsen-Anhalt am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen soll. Neben Halle sind unter anderem auch Magdeburg und Wittenberg im Rennen.

Die Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) stellt einen Änderungsantrag. Sie möchte, dass die Bewerbungsunterlagen ausführlich im Stadtrat diskutiert werden, bevor sie dann eingereicht werden.

Bürgermeister Geier (SPD) sagt, man müsse der Verwaltung an der Stelle einen Vertrauensvorschuss geben. Er empfielt, den Änderungsantrag von HH/FW abzulehnen. Auch Christoph Bernstiel (CDU) ist gegen den Änderungsantrag. Das Anliegen für mehr Transparenz sei zwar zu begrüßen, aber jetzt gehe es einzig und allein darum, ob die Stadt für das Zentrum noch im Rennen bleibt, oder nicht.

15:27 Uhr - Halle soll sich bewerben

Der Änderungsantrag von HH/FW ist abgelehnt worden. Der Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt am Standortwettbewerb ist mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Nun ist der Landtag am Zug und muss sich für eine Stadt aus Sachsen-Anhalt entscheiden. Die Ausschreibung des Bundeswettbewerbs wird für Juli erwartet.

15:32 Uhr - Linke müssen Schlappe hinnehmen

Ein Antrag der Linksfraktion, der schon im Oktober 2021 beschlossen wurde und mit dem an einer Schule kostenlos Menstruations- und Hygieneprodukte für Schülerinnen ausgegeben werden sollte, wurde jetzt wieder aufgehoben. Grund dafür ist, dass das Landesverwaltungsamt der Stadt verboten hat, Ausgaben zu planen, die nicht zwingend erforderlich sind. Die Stadt solle mehr Geld sparen. Die Linken kündigten an, ihren Antrag im kommenden Herbst erneut stellen zu wollen, damit das Geld dann im Haushaltsplan 2023 mit eingestellt werden kann.

15:40 Uhr Uhr - Radweg zwischen Dölau und Nietleben

Der von vielen Anwohner lang ersehnte Fuß- und Radweg zwischen Dölau und Nietleben hat eine weitere Hürde genommen. Der Rat hat mehrheitlich den Variantenbeschluss verabschiedet. Nun soll der Weg „straßenbegleitend“ entlang der Salzmünder Straße und der Heidestraße geplant werden.