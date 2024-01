In der neuen Auflage des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ haben es zwölf Talente der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in die nächste Runde geschafft. Nastasia Menzel hat sogar die Höchstpunktzahl geholt.

Symbolfoto - Der bundesweite Wettbewerb "Jugend musiziert" startet in eine neue Runde.

Sangerhausen/MZ. - Mit Erfolg sind die jungen Talente der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz in die neue Auflage des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ gestartet. Zwölf von ihnen werden in der nächsten Runde dabei sein – dem Landeswettbewerb, der vom 15. bis 17. März in Halle stattfindet.