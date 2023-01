Wettbewerb „Jugend musiziert“ Zwölf Schüler der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz können bei der Jury punkten

Auf die zwölf Schüler wartet nun der Landeswettbewerb, der am Wochenende vom 24. bis 26. März in Magdeburg ausgetragen wird. Zuvor hat die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz aber auch am kommenden Wochenende bei der Fortsetzung des Regionalwettbewerbs noch einige Eisen im Feuer.