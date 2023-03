In den Hackpfüffeler See wandern Molche, Erdkröten und als besondere Seltenheit der Moorfrosch. Damit die Tiere beim Überqueren der Straße nicht überfahren werden, wurden nun Schutzzäune aufgestellt.

Hackpfüffel/MZ - Seit Dienstag steht er wieder: der Amphibienschutzzaun zwischen Hackpfüffel und Riethnordhausen. Der 400 Meter lange, kniehohe grüne Zaun am Straßenrand soll auch in diesem Jahr Molchen, Fröschen und Kröten bei der Hochzeitsreise in den Hackpfüffeler See das Leben retten.