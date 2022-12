Zwillingsglück in Kleinleinungen - Bürgermeisterin von Zuzug begeistert

Kleinleinungens Ortsbürgermeisterin Christine Reimann ist hellauf begeistert: Nicht nur, dass in diesem Jahr gleich drei neue Familien zugezogen sind - nun gibt es in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Südharz erstmals seit Ewigkeiten Zwillige.

Kleinleinungen/MZ - In Kleinleinungen (Mansfeld-Südharz) gibt es gleich doppelten Grund zu großer Freude, wie Ortsbürgermeisterin Christine Reimann (parteilos) mitteilt: „Gerade erst in unser Dorf zugezogen, wurden jetzt Cindy und Steffen René H. glückliche Eltern von Zwillingen.“ Die Kinder, Mathilda Karin und Finn René, erblickten am Freitag in der Frauenklinik in Magdeburg das Licht der Welt.