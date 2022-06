Zweites Feuer innerhalb weniger Stunden in Kelbra

Nach einem Wohnhausbrand in Thürungen drohte jetzt eine alte Scheune in der Triftstraße in Kelbra in Flammen aufzugehen. Wie Schlimmeres verhindert werden konnte.

Kelbra/MZ - Schon wieder ein Brand in Kelbra: Am Sonntagnachmittag stand eine Scheune in der Triftstraße in Flamme. Als die Wehren aus Kelbra, Thürungen, Sittendorf, Tilleda und Roßla eintrafen, brannte ein großer Unterstand. „Betroffen waren neben der Dachkonstruktion auch ein Pkw, ein Holzstapel und diverse andere Gegenstände, die darunter gelagert waren. Durch die Besatzung des LF 20 wurden umgehend zwei C-Rohre in Betrieb genommen, um das Feuer niederzuschlagen und eine Riegelstellung zur direkt angrenzenden Scheune zu setzen“, schildert Einsatzleiter Michael Franke die Situation vor Ort.