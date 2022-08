Zwei Verletzte bei Motorrad-Crash in Breitenstein im Südharz

Bei einem Unfall in Breitenstein (abgebildet ist lediglich ein Symbolfoto, das nichts mit dem Unfall zu tun hat) sind am Freitagmittag zwei Motorradfahrer verletzt worden.

Breitenstein/MZ - Bei einem Unfall am Freitagmittag in Breitenstein im Südharz sind zwei Motorradfahrer verletzt worden. In der Straße Hinter dem Hof hatte laut Polizei ein Motorradfahrer aufgrund einer roten Ampel gebremst. Dies hatte ein nachfolgender Motorradfahrer zu spät bemerkt, so dass er in den vorausfahrenden Motorradfahrer hineinfuhr.