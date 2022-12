Zwei Pkw kollidieren auf der B 86 nahe Sangerhausen miteinander

Sangerhausen/MZ - Auf der B 86 bei Sangerhausen sind am Mittwochabend auf Grund eines Fahrfehlers zwei Pkw im Gegenverkehr kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden an den beteiligten Autos wird mit etwa 30.000 Euro angegeben. Zur Hilfeleistung war die Feuerwehr im Einsatz.