Zwei junge Männer in der Sangerhäuser Innenstadt ins Krankenhaus geprügelt.

Sangerhausen. - Zwei junge Männer sind in der Nacht zu Samstag bei einer Prügelei in der Sangerhäuser Innenstadt so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, hatte sich die Gruppenschlägerei am Freitag gegen 23 Uhr in der Kylischen Straße ereignet.

