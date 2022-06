Zwei junge Männer bei Schlägerei in der Lengefelder Straße in Sangerhausen verletzt

Zu einer Schlägerei in der Lengefelder Straße in Sangerhausen musste die Polizei einschreiten. Zwei junge Männer wurden attackiert.

Symbolfoto - Zu einer Schlägerei in Sangerhausen wurde die Polizei gerufen.

Sangerhausen/MZ - Am späten Dienstagabend sind im Bereich Lengefelder Straße in Sangerhausen zwei junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren attackiert worden. Aus einer Gruppe von etwa acht Leuten heraus wurden sie von zwei Männern geschlagen. Die Angreifer machten sich vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Opfer und Täter kannten sich, so das Revier. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.