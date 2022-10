Zwei Autos in Rottleberode in Brand geraten - 40.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer an zwei Autos am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in Rottleberode ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Rottleberode - In der Neuestraße haben Unbekannte am Sonntagmorgen 3 Uhr einen PKW auf einem Parkplatz auf bislang unbekannte Art in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen griffen auf einen weiteren PKW über. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt. Es entstand Gesamtschaden von 40.000 Euro.