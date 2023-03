Zwei Angriffe auf Schafe in Roßla - Übeltäter bleibt unklar

Wölfe in Mansfeld-Südharz

Roßla/MZ - Auch die zweite tödliche Attacke auf ein Schaf im Solarpark Roßla bleibt vermutlich ungeklärt. Wie Michael Unger, Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums in Iden, auf Nachfrage sagte, ist die DNA-Probe in diesem Fall wiederum so verunreinigt gewesen, dass der Verursacher des Angriffs nicht eindeutig identifiziert werden konnte.