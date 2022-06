Zwangsräumung eskaliert: Wie der Großeinsatz in Sangerhausen ablief und endete

Großeinsatzder Polizei in Sangerhausen: Ein 36-Jähriger droht bei der Zwangsräumung, seine Wohnung in die Luft zu sprengen.

Sangerhausen - Die geplante Zwangsräumung einer Wohnung in der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen ist am Dienstagmorgen eskaliert. Als der Gerichtsvollzieher gegen 8.30 Uhr zusammen mit Polizisten und Mitarbeitern eines Transportunternehmens vor der Tür stand, habe der Bewohner nicht geöffnet, sondern sofort auf sehr aggressive Weise erklärt, dass alle verschwinden sollten, hieß es von der Polizei. Ansonsten werde er sich und die Wohnung in die Luft sprengen, habe der 36-Jährige gedroht.