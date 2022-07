Zuschuss soll gestrichen werden: Verbraucherzentrale in Sangerhausen vor dem Aus?

Die Stadt Sangerhausen will aus finanziellen Gründen den Zuschuss für die Verbraucherzentrale in Höhe von 7.400 Euro streichen. Das Vorhaben stößt auf Kritik.

Sangerhausen - Die Informationsvorlage mit der Nummer IV/017/2021 birgt einigen Zündstoff. Denn in dem Papier begründet die Sangerhäuser Stadtverwaltung den Stadträten der Kreisstadt auf zwei Seiten, dass sie die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale nach über zehn Jahren künftig nicht mehr finanziell unterstützen will. Die noch bis 31. Dezember laufende Vereinbarung, mit der sich die Stadt jährlich mit 7.400 Euro an den Personal- und Sachkosten beteiligt, solle nicht verlängert werden.