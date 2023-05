Allstedt/MZ - Fast 12,5 Millionen Euro sollen in diesem Jahr im Haushalt der Einheitsgemeinde Allstedt bewegt werden. Den Plan hat der Stadtrat jetzt mit einer Mehrheit von elf zu drei Stimmen beschlossen. Ein Blick auf einige Eckpunkte.

1. Steuern

Insgesamt sollen in diesem Jahr 5,3 Millionen Euro an Steuern und ähnlichen Abgaben in die Stadtkasse fließen. Den dicksten Brocken macht der kommunale Anteil an der Einkommensteuer aus. 2,26 Millionen Euro plant die Kämmerei aus dieser Quelle ein.

Die Gewerbesteuer soll 1,7 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Bei den Grundsteuern A und B sind Einnahmen von einer guten Million Euro eingeplant. 2021 war eine Anhebung der Hebesätze beschlossen worden. Deshalb zahlen Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende in diesem Jahr gut 262.000 Euro mehr an die Stadt als noch 2020.

2. Personal

Hier steigen die Ausgaben weiter. Und das, obwohl die Zahl der Stellen in diesem Jahr sogar sinkt. 3,4 Millionen Euro Kosten plant die Einheitsgemeinde in diesem Jahr für ihre Beschäftigten ein. Das sind nochmal fast 70.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Gründe für die Steigerung sind unter anderem, dass Beamte 2,8 Prozent mehr Besoldung und die Beschäftigten teilweise mehr Weihnachtsgeld bekommen. Auch die Anhebung des Mindestlohns und die Unterstützung des Bauhofs durch die Einstellung von vier zusätzlichen Kräften von Mai bis Oktober kostet Geld. Alles in allem muss Allstedt in diesem Jahr fast eine Million Euro mehr für Personal aufbringen als noch 2014.

Die Zahl der Stellen sinkt laut Plan von 54,65 auf 50,72 – unter anderem, weil das Museum samt Mitarbeitern an die Kulturstiftung abgegeben wurde. Fünf der städtischen Mitarbeiter sind Beamte, darunter der Bürgermeister als Wahlbeamter.

3. Öffentliches Leben

Für die Bewirtschaftung ihrer Grundstücke und Gebäude wird die Einheitsgemeinde Allstedt in diesem Jahr laut Haushaltsplan gut 710.000 Euro ausgeben – das sind gut 87.000 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Bei den Energiekosten plant die Kämmerei mit Ausgaben von 146.800 Euro – eine Steigerung um 16.500 Euro.

Die Straßenbeleuchtung soll voraussichtlich 160.000 Euro und damit 30.000 mehr kosten als noch im vergangenen Jahr. An einigen Stellen soll es aber auch günstiger werden. So sind für Wasser und Abwasser mit 56.700 Euro 6.200 weniger eingeplant als 2022, bei den Versicherungen sinken die Ausgaben um 12.100 auf 56.400 Euro. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind 100.000 Euro eingeplant.

4. Investitionen

Mehr als 3,5 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in Baumaßnahmen investiert werden. Das größte Vorhaben ist dabei die Sanierung des Sommerbads, für die mehr als 1,5 Millionen Euro eingeplant sind. Für knapp 171.000 Euro wird die Liedersdorfer Straße in Beyernaumburg saniert.

Die Abwasseranschlüsse für die Kitas in Holdenstedt und Beyernaumburg werden 39.000 Euro kosten, für eine biologische Kleinkläranlage am Beyernaumburg Sportplatz stehen 25.000 Euro im Plan.

Für 80.000 Euro wird der Stadtweg in Holdenstedt saniert, 10.000 Euro sollen in den Gehweg an der Niederröblinger Schafgasse fließen, 15.000 Euro für die Bushaltestelle und einen Teilabschnitt der Eisleber Straße in Emseloh. Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED mit KfW-Förderung sind 100.000 Euro eingeplant.

5. Kredite

Rund 1,18 Millionen Euro Kredit will die Einheitsgemeinde in diesem Jahr aufnehmen, um verschiedene vorgesehene Baumaßnahmen bezahlen zu können. Den größten Posten macht mit fast 578.000 Euro ein Kredit für die Sanierung des Freibads aus.

6. Schulden

Sie lagen zu Beginn des Jahres bei 1,944 Millionen Euro und werden, wenn alles wie im Haushalt geplant läuft und alle vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden, bis zum Jahresende auf den Rekordwert von 3,23 Millionen Euro steigen. Lasteten zum Ende vergangenen Jahres statistisch auf jedem Einwohner der Einheitsgemeinde 280,21 Euro an kommunalen Schulden, werden es zum Ende diesen Jahres voraussichtlich 419,40 Euro sein.