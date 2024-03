Zum zweiten Mal wurde ein Zigarettenautomat in Sangerhausen Opfer von unbekannten Tätern.

Zum zweiten Mal: Zigarettenautomat in Sangerhausen start beschädigt

Symbolfoto

Sangerhausen/MZ. - In der Nacht zu Montag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in der Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen aufzubrechen. Dieser wurde dabei laut Polizei stark beschädigt. Ob den Tätern der Zugriff auf die Zigaretten gelungen ist, konnte noch nicht festgestellt werden.

Der selbe Automat war bereits in der letzten Wochen Ziel von Unbekannten geworden, der Versuch, diesen zu sprengen, war jedoch fehlgeschlagen. Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, muss nun ermittelt werden, Hinweise auf diese liegen der Polizei noch nicht vor.